Маргиналы не могут использовать спички

В России на полях на Кубани нашли примотанные скотчем лупы со стеклом к колышкам. Обвиняют в такой попытке поджога россияне именно украинцев, якобы вербующих местных.

В сети уже смеются над этим, отмечая, что в РФ во всех бедах всегда виновата Украина. Россияне утверждают, что лупы установили под нужным углом местные маргиналы, завербованные украинцами.

На что один из пользователей написал: "Очєрєдноє свідєтєльство. Дєло маргіналов-врєдітєлєй".

В сообщении росмедиа говорится, что именно с помощью стекла происходит поджог полей с пшеницей и зерновыми культурами. Якобы "завербованные маргиналы" не могут использовать спички или зажигалки из-за противодействия полиции, задерживающей злодеев.

В сети люди уже смеются над этими обвинениями, добавляя, что это украинские голуби разбросали на полях линзы. А также, что к человеку со спичками у правоохранителей будут вопросы, а к лицу с мешком линз — нет.

Украинцы уже создают новые мемы по этим обвинениям и поиску "украинского следа".

Отметим, что росСМИ утверждают, что причиной июльского пожара в Ставропольском крае, в результате которого на территории Андроповского агрокомплекса сгорело 230 га пшеницы, стал поджог. На поле общей площадью 2 тыс. гектаров якобы нашли полсотни луп. Установили их точно так же. Ущерб нанесен на восемь миллионов рублей.

Ранее "Телеграф" писал, что под Москвой вспыхнул мощный пожар. Черный дым был виден в нескольких километрах.