Маргінали не можуть користуватись сірниками

В Росії на полях на Кубані знайшли примотані скотчем лупи зі склом до кілочків. Звинувачують у такій спробі підпалу росіяни саме українців, які нібито вербують місцевих.

У мережі вже сміються з цього, зазначаючи, що у РФ в усіх бідах завжди винна Україна. Росіяни стверджують, що лупи встановили під потрібним кутом місцеві маргінали, завербовані українцями.

На що один з користувачів написав: "Очєрєдноє свідєтєльство. Дєло маргіналов-врєдітєлєй".

У дописі росмедіа йдеться, що саме за допомогою скла відбувається підпал полів з пшеницею та зерновими культурами. Нібито "завербовані маргінали" не можуть використовувати сірники чи запальнички через протидію поліції, яка затримує злодіїв.

У мережі люди вже сміються з цих звинувачень, додаючи, що це українські голуби розкидали на полях лінзи. А також, що до людини з сірниками у правоохоронців будуть питання, а до особи з мішком лінз — ні.

Українці вже створюють нові меми щодо цих звинувачень і пошуку "українського сліду".

Зауважимо, росЗМІ стверджують, що причиною липневої пожежі у Ставропольському краї, внаслідок якої на території Андропівського агрокомплексу згоріло 230 га пшениці, став підпал. На полі загальною площею 2 тис. гектарів нібито знайшли півсотні луп. Встановили їх так само. Збитків нанесено на вісім мільйонів рублів.

Раніше "Телеграф" писав, що під Москвою спалахнула потужна пожежа. Чорний дим було видно за кілька кілометрів.