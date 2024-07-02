Хорошо пылает, на весь город видно: в Курске мощный пожар на важном военном объекте (фото, видео)

Пока обошлось без пострадавших

В центре Курска в России загорелся мощный пожар на 754 центральной авиатехнической базе (ВЧ 13830). В результате чего она возник неизвестно, однако в ликвидации принимает участие 10 единиц техники.

Об этом сообщает губернатор области Алексей Смирнов. По его словам, информации о пострадавших нет.

"В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России Курской области", — пишет российский губернатор.

Он также добавил, что пожар локализован, но причины его возникновения еще устанавливаются. Смирнов и власти не уточняли, что именно горит в Курске, однако, по словам местных, это на 754 центральная авиатехническая база (ВЧ 13830). Также в сети уже публикуют фото и видео столба дыма, который видно почти из каждого уголка города.

Местные говорят, что пожар произошел в районе проспектов Победы и Дериглазова.

Напомним, что в конце июня в Нижнем Новгороде произошел пожар на территории площадки по утилизации отходов. Местные утверждают, что слышали несколько взрывов. Горели цистерны с лакокрасочными материалами, а также внутри помещений могли быть газовые баллоны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Подмосковье не могли потушить пожар длительное время в оборонном институте. Причиной возгорания в НИИ "Платан" стал взрыв газовых баллонов. Есть погибшие.