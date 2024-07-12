Авто смяло полностью: в ДТП в России погиб заместитель министра (фото, видео)

В ДТП пострадали 5 человек, в том числе и ребенок

В пятницу, 12 июля, служебный автомобиль с заместителем министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимиром Локтюшевым попал в ДТП. В результате столкновения высокопоставленный чиновник РФ погиб.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что автомобиль попал в аварию на трассе Барнаул – Бийск. Чиновник возвращался в Барнаул из командировки в Зональный район.

Также погиб водитель второй машины. По словам очевидцев, причиной аварии могли стать сложные погодные условия на трассе, ведь шел сильный ливень. Однако известно, что именно автомобиль чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Владимир Локтюшов

Столкновение произошло на 218 км Чуйского тракта. В ДТП попали "Тойота Камри", в которой ехал замминистра, и "Лада Ларгус".

На видео, которые публикуют в сети видно, что оба автомобиля получили значительные повреждения, их почти полностью смяло.

В то же время, по данным пресс-службы краевого правительства, в результате ДТП в Первомайском районе пострадали пять человек, среди них есть ребенок. Два человека погибли, трое пострадавших с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Локтюшеву было 64 года.

Напомним, что Владимир Локтюшов занимал должность замминистра промышленности и энергетики Алтайского края с 2018 года.

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