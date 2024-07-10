В России заявили, что "предотвратили два теракта": один против чинов Минобороны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В РФ даже задержали подозреваемого по делу о подготовке покушений
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о якобы предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Также были, согласно заявлениям РФ, предотвращены покушения на трех высокопоставленных военных Минобороны в Москве.
Такую информацию распространили росСМИ. Там добавили, что даже задержали подозреваемого по делу о подготовке покушений. Без Украины в этом деле, якобы, не обошлось.
Путинский режим снова выдвинул версию о причастности украинских спецслужб к "террактам" на территории России. В ФСБ заявили, что россиянин 1994 года рождения выполнял задание ГУР МОУ. Через курьерские службы он якобы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства.
Для убедительности спецслужба РФ даже обнародовала видео допроса задержанного. Он будто собирался совершить теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Стоит напомнить, что российская пропаганда часто использует дезинформацию и манипуляции. К таким методам в Кремле прибегают для отвлечения внимания населения от важных вопросов и совершенных путинской армией преступлений. Говоря о "терактах" внутри страны, власти РФ стремятся затруднить объективную оценку ситуации гражданами.
Ранее "Телеграф" сообщил, что удар России по "Охматдету" раскритиковал даже "друг" Путина.