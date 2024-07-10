В России заявили, что "предотвратили два теракта": один против чинов Минобороны

В РФ даже задержали подозреваемого по делу о подготовке покушений

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о якобы предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Также были, согласно заявлениям РФ, предотвращены покушения на трех высокопоставленных военных Минобороны в Москве.

Такую информацию распространили росСМИ. Там добавили, что даже задержали подозреваемого по делу о подготовке покушений. Без Украины в этом деле, якобы, не обошлось.

Путинский режим снова выдвинул версию о причастности украинских спецслужб к "террактам" на территории России. В ФСБ заявили, что россиянин 1994 года рождения выполнял задание ГУР МОУ. Через курьерские службы он якобы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства.

Для убедительности спецслужба РФ даже обнародовала видео допроса задержанного. Он будто собирался совершить теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Видео: ЦОС ФСБ России/ТАСС

Стоит напомнить, что российская пропаганда часто использует дезинформацию и манипуляции. К таким методам в Кремле прибегают для отвлечения внимания населения от важных вопросов и совершенных путинской армией преступлений. Говоря о "терактах" внутри страны, власти РФ стремятся затруднить объективную оценку ситуации гражданами.

Ранее "Телеграф" сообщил, что удар России по "Охматдету" раскритиковал даже "друг" Путина.