Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда в Украине еще в 2020 году

Россия в очередной раз присвоила то, что принадлежит только Украине. Роспатент выдал оккупантам свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня".

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", — сообщают росСМИ.

Примечательно, что Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда в Украине еще в 2020 году. В декабре 2019 года общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни" подал заявку на регистрацию географического указания.

"Р**ня умеет только воровать", "Жулики", "В России говорят, что ворованное вкуснее", "Не тошнит?", "В РФ нет черешни? Крысы украли и своим назвали", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", Служба безопасности задержала иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал россиянам вывозить из оккупированного Крыма украденное украинское зерно. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а капитан является гражданином одной из стран Южного Кавказа.