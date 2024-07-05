Корма? В одной из областей России неожиданно ввели графики отключения света

Россияне жалуются на жару без света

В России 5 июля введены графики временного ограничения электроснабжения. В частности, в Ростове и области из-за перегрузки сети отключают свет.

Об этом пишут местные паблики.

"С 12:35 05.07.2024 в связи с ликвидацией перегрузки в электрических сетях высокого напряжения частично на территории Ростовской области введены ограничения по графику временного отключения", — говорится в сообщении.

Свет отсутствует в большинстве населенных пунктов, в частности в г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, г. Таганрог и ряде сел и хуторов.

В сети россияне жалуются, что на улицах не работают светофоры, ТЦ прекратили свою работу, как и ряд заведений. Отмечается, что основной причиной отключений стала жара, которая привела к повышенному потреблению электроэнергии.

В то же время в некоторых селах, по словам пользователей, свет выключили еще 4 июля ночью и до сих пор не включили. При этом причину таких ограничений объясняет каждая инстанция по-своему.

Также в связи с отключениями света не работает интернет и телевидение, по словам россиян.

Напомним, что это не первое выключение света у оккупантов, ведь в начале июля в Белгородской и Курской областях в России произошел блэкаут. Причиной этого могла стать атака БПЛА.

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