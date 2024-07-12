"Глубоко верующий солдат": раскрыли личность админа одного из российских пропагандистских каналов (фото)

Telegram-канал регулярно постит российское ИПСО и элементы пропаганды

В сети разоблачили основателя и главного админа пропагандистского Telegram-канала с миллионной аудиторией "Архангел Спецназа". Это 25-летний Евгений Жулидов с позывным "Атлет", который все время прятал свое лицо за балаклавой.

Об этом сообщает портал evocation.info. Вместе с Жулидовым канал наполняют ИПСО-новостями и пропагандой действующие офицеры ВДВ, которых тоже удалось идентифицировать.

Известно, что Евгений Жулидов — действующий военный 45-й бригады спецназа ВДВ России. Канал создал еще в 2021 году и публиковал преимущественно фото и видео своих спортивных тренировок под псевдонимом "Борз", мотивационные цитаты, картинки и музыку, иногда перепечатки новостей о ВДВ и ОМОН.

Но с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину начал освещать события так называемой "СВО" (специальной военной операции, то есть войны). Воевал в Украине в конце 2022 года, отметился в боях за Попасную, хотя пытался выдать себя за участника "Гостомельского десанта" в одном из интервью. Был наземным корректировщиком для артиллерии и ПТУР, занимался разведкой и управлял дронами. Участие в штурмах не принимал. А 6 ноября 2023 года инсценировал ранение.

Он скрывал свою личность и постоянно появлялся только в балаклаве. И эта привычка у него еще с юности, когда организовал свою первую ботоферму. В 2017 году попал в скандал в городе Владимир — напал на бывшую девушку во время выяснения отношений прямо на улице. Сейчас у Жулидова две "личности": псевдоним "Атлет" он использует для того, чтобы выдать себя за бессеребренника, который поглощен духовными делами и заботами, а под псевдонимом "Архангел" выдает себя за "героя войны" без ноги.

Он регулярно проводит сборы "на развитие канала", которые поступают на его личную карту. А вот на "нужды солдат" он использует карту коллеги своей матери из владимирского ОМОНа Сбитневой (Балашовой) Светланы Валерьевны.

"Название родилось очень спонтанно. Я человек верующий и мама с детства мне ставила иконки архангела Михаила. Назвал "Архангел спецназа. Звучит классно", — сказал он в одном из интервью о своем проекте.

На июль 2024 года у Telegram-канала "Арханегл спецназа" 1,1 млн подписчиков и это один из самых влиятельных российских каналов на военную тематику. Позиционирует себя как авторский проект глубоко верующих офицеров ВДВ, где они показывают кадры боевых действий, публикуют инструкции по военному делу, и также сборы. Главная отличительная черта — никогда авторы канала не показывают своих лиц, а обращаются друг к другу только по позывным. Большая их часть — военнослужащие 45-й, 98-й и 106-й бригад ВДВ.

Канал подозревают в сотрудничестве с Минобороны РФ. На нем регулярно появляются "эксклюзивные сливы", которые якобы передали сами украинцы или добыли хакеры. Эти кадры или документы направлены на дискредитацию ВСУ и военного командования Украины, пиар российской армии и прочее ИПСО.

Что касается денег со сборов, то в начале продвижения админы канала как-то пытались отчитываться перед подписчиками, публиковали чеки и прочие документы. Сейчас же они просто блокируют всех, кто спрашивает о деньгах. При этом они не стесняются собирать на самые дорогие комплекты формы Crye Precision, одежду Carinthia, топовые наушники Sordin и Peltor, берцы Lowa из новой линейки и другие – может не очень практичные, но точно самые модные вещи.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России погиб заместитель министра. Он попал в ДТП и от его авто не осталось практически ничего.