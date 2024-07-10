Российские пропагандисты и украинские журналисты начали в унисон мощную инфокампанию против подсанкционного олигарха Фукса, — эксперт

Владимир Горковенко на своей странице в Facebook поделился интересным открытием: оказывается, сегодня украинские СМИ начали размещать материалы против украинско-российского олигарха Павла Фукса, против которого в Украине введены санкции, а в России расследуются уголовные производства. В то же время российские пропагандисты начали также "атаковать" бизнесмена.

"Сегодня началась массированная информационная атака на подсанкционного бизнесмена Павла Фукса. И здесь, вроде бы, ничего удивительного: журналисты просто провели расследование и установили факты, которые могут свидетельствовать о том, что человек, против которого введены санкции, продолжает через своих знакомых влиять на Государственную миграционную службу".

Хотя, честно говоря, никаких доказательств влияния Фукса на миграционную службу не было предоставлено, а единственный аргумент, что он с кем-то дружит, не может свидетельствовать о коррупции.

Значительно интереснее то, что примерно в это же время Фукса "атаковали" с другой стороны. Кто бы мог подумать, но кампанию против олигарха развернули российские пропагандисты. Телеграм-канал "Dofa", насчитывающий 157 тысяч подписчиков, и являющийся составляющей российского пропагандистского ресурса "The Moscow Post" (не путать с оппозиционным "The Moscow Times") опубликовал большой материал о том, как Павел Фукс и его брат вроде бы являются владельцами девелоперских проектов в столице государства-оккупанта в Москве.

Стоит отметить, что Dofa ("The Moscow Post") публикуют российскую государственную пропаганду, в частности, о том, что "Россия не начала войну, а защищается", "российские ракеты бьют по военным объектам, а гражданские люди гибнут "от ПВО" и т.д.

Российские пропагандисты все же указали, что из РФ Фукс уехал еще в 2015 году из-за уголовного преследования, и с тех пор проживал в Украине, отказавшись от российского гражданства еще в 2017 году, что было подтверждено в 2021 году. Наши отечественные СМИ почему-то пишут, что Фукс вроде бы является гражданином России", — пишет Горковенко.

Эксперт акцентирует внимание на том, что такие стечения обстоятельств вряд ли могут быть случайными, но это довольно опасная ситуация, ведь впервые за 2,5 года полномасштабного вторжения украинские СМИ и российская пропаганда объединились для проведения информационной кампании против одного человека.

"Безусловно, персона Фукса не является и не может быть идеалистической, к нему возникает много вопросов, однако сложившаяся сегодня ситуация беспрецедентна. За более 2 лет войны никакие украинские и российские медиа не объединялись для информационной атаки на кого-либо. Кто стоит за этим — неизвестно, но очевидно, что это не случайно", — заключает Горковенко.