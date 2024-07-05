Пропагандисты в РФ попытались пошутить о жаре в Украине, но разозлили своих же россиян

Шутку оценили далеко не все

Россияне пошутили в сети насчет чрезвычайной жары, которая ожидается в Украине уже на следующей неделе. Однако этим они разозлили своих же граждан.

Так, в одном из российских пабликов появился пост с картинкой, в котором на фоне пусковой установки С-300 написано "В этот раз мы ни при чем. Это погода". В комментариях тут же появились гневные высказывания от самих же россиян.

Некоторые из них вспомнили, что на территории Украины сейчас находятся их оккупанты. Часть пользователей стала жаловаться, что захватчикам "будет тяжело".

В частности, под постом можно увидеть следующие комментарии россиян:

"Ребята наши там! В полном мундировании и с грузом по 40 кг!!";

"В такую жару при полном обмундировании нашим парням тяжко будет";

"Бедные наши мальчики. В окопы воды надо много";

"Ничего смешного, там наши парни,не легко сейчас там им";

"Ох тяжко там нашим будет".

"В Алтайском крае 45 градусов тепла было, а это Юг Сибири. Вот где жара и на следующей неделе повториться может";

"Мы что, в Украине живем? Давайте про Россию писать".

При этом, некоторые в комментариях вспомнили, что диктатор Путин велел называть временно оккупированные территории Украины " новыми российскими областями". Потому они также не оценили шутки паблика, а лишь недовольно высказались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей России внезапно ввели графики отключения света. Электричество уже отсутствует в большинстве населенных пунктов.