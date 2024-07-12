"Глибоко віруючий солдат": розкрили особу адміна одного з російських пропагандистських каналів (фото)

Telegram-канал регулярно постить російське ІПСО та елементи пропаганди

У мережі викрили засновника та головного адміна пропагандистського Telegram-каналу з мільйонною аудиторією "Архангел Спецназу". Це 25-річний Євген Жулідов із позивним "Атлет", який весь час ховав своє обличчя за балаклавою.

Про це повідомляє портал evocation.info. Разом із Жулідовим канал наповнюють ІПСО-новинами та пропагандою чинні офіцери ВДВ, яких теж вдалося ідентифікувати.

Відомо, що Євген Жулідов — чинний військовий 45-ї бригади спецназу ВДВ Росії. Канал створив ще у 2021 році та публікував переважно фото та відео своїх спортивних тренувань під псевдонімом "Борз", мотиваційні цитати, картинки та музику, іноді передруки новин про ВДВ та ОМОН.

Але з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав висвітлювати події так званої "СВО" (спеціальної військової операції, тобто війни). Воював в Україні наприкінці 2022 року, відзначився у боях за Попасну, хоча намагався видати себе за учасника "Гостомельського десанту" в одному з інтерв’ю. Був наземним коригувальником для артилерії та ПТУР, займався розвідкою та керував дронами. Участі у штурмах не брав. А 6 листопада 2023 року інсценував поранення.

Він приховував свою особистість і постійно з’являвся лише у балаклаві. І ця звичка має ще з юності, коли організував свою першу ботоферму. 2017 року потрапив у скандал у місті Володимир — напав на колишню дівчину під час з’ясування стосунків прямо на вулиці. Зараз у Жулідова дві "особистості": псевдонім "Атлет" він використовує для того, щоб видати себе за безсрібника, який поглинений духовними справами та турботами, а під псевдонімом "Архангел" видає себе за "героя війни" без ноги.

Він регулярно проводить збори на розвиток каналу, які надходять на його особисту карту. А ось на "потрібні солдати" він використовує карту колеги своєї матері з володимирського ОМОНу Сбітневої (Балашової) Світлани Валеріївни.

"Назва народилася дуже спонтанно. Я людина віруюча і мама з дитинства мені ставила іконки архангела Михайла. Назвав "Архангел спецназу. Звучить класно", — сказав він в одному з інтерв’ю про свій проєкт.

На липень 2024 року у Telegram-каналу "Архангел спецназу" 1,1 млн підписників і це один із найвпливовіших російських каналів на військову тематику. Позиціонує себе як авторський проєкт глибоко віруючих офіцерів ВДВ, де вони показують кадри бойових дій, публікують інструкції з військової справи, а також збори. Головна відмінність — ніколи автори каналу не показують своїх осіб, а звертаються один до одного лише за позивними. Більша їх частина — військовослужбовці 45-ї, 98-ї та 106-ї бригад ВДВ.

Канал підозрюють у співпраці з Міноборони РФ. На ньому регулярно з’являються "ексклюзивні сливи", які нібито передали самі українці або здобули хакери. Ці кадри чи документи спрямовані на дискредитацію ЗСУ та військового командування України, піар російської армії та інше ІПСО.

Щодо грошей зі зборів, то на початку просування адміни каналу якось намагалися звітувати перед передплатниками, публікували чеки та інші документи. Зараз вони просто блокують усіх, хто запитує про гроші. При цьому вони не соромляться збирати на найдорожчі комплекти форми Crye Precision, одяг Carinthia, топові навушники Sordin і Peltor, берці Lowa з нової лінійки та інші – може не дуже практичні, але наймодніші речі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії загинув заступник міністра. Він потрапив у ДТП, і від його авто не залишилося практично нічого.