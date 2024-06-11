"Отличный финал карьеры": в Москве коллаборанта зарезали катаной

С 2014 года он был в розыске

В Москве убили коллаборанта Дениса Беспроскурного, который весной 2014 года был назначен "начальником милиции Краматорска". Причиной убийства называют ревность.

Как пишут росСМИ, в ночь на 10 июня в проезде Шокальского в Москве 39-летнего Беспроскурного зарезал катаной бывший муж сожительницы. Отмечается, что коллаборант и ревнивый бывший начали конфликтовать и вскоре ссора переросла в драку. Оппонент Беспроскурного ударил его холодным оружием в область сердца. Его доставили в больницу, но врачи ничего не смогли сделать и он умер.

Беспроскурный 2014 год

Подозреваемого в нападении задержали. Он признался, что убил Беспроскурного на почве ревности. Делом занимается Следственный комитет. Прокуратура Москвы показала орудие убийства.

"Отличный финал карьеры, я считаю", — прокомментировал инцидент украинский журналист Денис Казанский.

Беспроскурный внесен в базу данных сайта "Миротворец". С сентября 2014 года он находился в розыске по ст.206 — Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. До нападения РФ на Украину в 2014 году он был оперуполномоченным Краматорского горотдела милиции. В присутствии личного состава горотдела он принял присягу на верность террористической организации "ДНР" и предложение стать "начальником полиции Краматорска".

Беспроскурный сам зачитал приказ о своем назначении на должность начальника милиции, подписанный Стрелковым-Гиркиным. В новой "должности" он подозревался в разбойном нападении на частную фирму и в хищении имущества на сумму почти 6 млн гривен.

Как сообщал "Телеграф", коллаборант Геннадий Мацегора, который сотрудничал с россиянами во время оккупации Купянска, 7 июня пережил покушение. Его состояние оценивается как критическое.