В краске, а в руке "игрушка для взрослых": в России осквернили памятник Пригожину (видео)

Россияне уже вычислили "виноватых"

В Петербурге неизвестные осквернили памятник на могиле главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище. Бюст облили краской, а в руку вложили "игрушку для взрослых".

Видео с могилы публикуют в российских Telegram-каналах. В сети сразу же принялись обвинять украинцев.

На видео видно, как с лица и груди бюста Евгения Пригожина стекает белая краска, а в левой руке он держит фаллоиммитатор. Когда произошел инцидент в сети не уточнили, никаких других посланий "авторы" тоже не оставили.

В комментариях россияне заявили, что к акту вандализма якобы причастны украинцы, но для чего им это делать в сети не уточнили. Другие же заявили, что "мертвого льва может пнуть каждый", намекая на то, что при жизни Пригожина уважали, особенно зеки-подчиненные. Некоторые обратили внимание на то, что на Пороховском кладбище установлены камеры видеонаблюдения. Полиция может оперативно вычислить вандалов.

Напомним, что 23 августа 2023 года бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых были членами экипажа. Позже появилось подтверждение того, что также было найдено тело самого Пригожина.

Памятник Евгений Пригожину установили в конце мая 2024 года. Его автор попытался передать все детали с максимальной точностью, например, у памятника нет левого безымянного пальца на руке.