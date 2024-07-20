У фарбі, а в руці "іграшка для дорослих": у Росії осквернили пам’ятник Пригожину (відео)

Росіяни вже вирахували "винних"

У Петербурзі невідомі осквернили пам’ятник на могилі голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на Прохорівському цвинтарі. Погруддя облили фарбою, а в руку вклали "іграшку для дорослих".

Відео із могили публікують у російських Telegram-каналах. У мережі відразу ж почали звинувачувати українців.

На відео видно, як з обличчя та грудей погруддя Євгена Пригожина стікає біла фарба, а в лівій руці він тримає фалоімітатор. Коли стався інцидент у мережі не уточнили, жодних інших послань "автори" також не залишили.

У коментарях росіяни заявили, що до акту вандалізму нібито причетні українці, але навіщо їм це робити у мережі не уточнили. Інші заявили, що "мертвого лева може штовхнути кожен", натякаючи на те, що за життя Пригожина поважали, особливо зеки-підлеглі. Дехто звернув увагу на те, що на Порохівському цвинтарі встановлено камери відеоспостереження. Поліція може оперативно вирахувати вандалів.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок краху загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу. Пізніше з’явилося підтвердження того, що було знайдено тіло самого Пригожина.

Пам’ятник Євгену Пригожину встановили наприкінці травня 2024 року. Його автор спробував передати всі деталі з максимальною точністю, наприклад, пам’ятник не має лівого безіменного пальця на руці.