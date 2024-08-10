После взрывов в Белгородской и Ростовской областях вспыхнули масштабные пожары: что известно (видео)

Возле одного из мест возгораний находится воинская часть

В российской Ростовской области начался пожар после сообщений о взрыве. Еще один пожар примерно в то же время произошел в пограничном городе Шебекино (Белгородская область).

Об этом сообщили местные telegram-каналы. Отмечается, что в Ростовской области возгорание началось возле населенного пункта Персиановка, возле которого находится воинская часть.

По словам очевидцев там "сбили какой-то объект, он упал и поджёг траву". Также они сообщают, что этот "объект" до воинской части не долетел.

В Шебекино около 20:30 (то же, что и по Киеву) сообщили об обстреле, после которого появилась информация о пожаре в частном доме. Однако спустя час в сети показали видеозаписи, на котором видно возгорание "на крыше ресторана". В конечном итоге оно перекинулось на жилую многоэтажку. Ликвидировать огонь удалось лишь ближе к 23:00.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 9 августа, российский город Липецк был массированно атакован беспилотниками. Прогремело несколько сильных взрывов, после них вспыхнул пожар на аэродроме, возникла детонация "взрывоопасных объектов".