Після вибухів у Бєлгородській та Ростовській областях спалахнули масштабні пожежі: що відомо (відео)

Біля одного з місць займань знаходиться військова частина

У російській Ростовській області почалася пожежа після повідомлень про вибух. Ще одна пожежа приблизно в той же час сталася у прикордонному місті Шебекіно (Бєлгородська область).

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначається, що в Ростовській області спалах розпочався біля населеного пункту Персіанівка, біля якого знаходиться військова частина.

За словами очевидців, там "збили якийсь об’єкт, він упав і підпалив траву". Також вони повідомляють, що цей об’єкт до військової частини не долетів.

У Шебекіно близько 20:30 (те саме, що й по Києву) повідомили про обстріл, після якого з’явилася інформація про пожежу у приватному будинку. Проте за годину в мережі показали відеозаписи, на якому видно спалах "на даху ресторану". Зрештою, воно перекинулося на житлову багатоповерхівку. Ліквідувати вогонь вдалося лише ближче до 23:00.

Як повідомлялося раніше, в ніч на п’ятницю, 9 серпня, російське місто Липецьк було масовано атаковано безпілотниками. Пролунало кілька сильних вибухів, після них спалахнула пожежа на аеродромі, виникла детонація "вибухонебезпечних об’єктів".