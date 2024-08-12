Путин анонсировал прорыв ВСУ в еще одной области РФ

Россия ждет дестабилизации в еще одной области

Российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание по поводу событий, которые произошли в Курской области. Он вновь обвинил во всех своих проблемах Запад, а также высказался о переговорах с Украиной.

Кроме того, он предположил, что Украина попытается дестабилизировать ситуацию в Брянской области.

Прочитать дальше можно по этой ссылке.