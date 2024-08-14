Говорят на чистом украинском: сколько украинцев проживает в Курской и Белгородской областях и за кого они

Часть жителий прифронтовых регионов не поддерживает политику Владимира Путина

В Курской области, где ВСУ успешно продвигаются вперед, проживает не одна тысяча украинцев. Часть из них крайне негативно относится к российской власти, в частности к президенту Владимиру Путину.

"Телеграф" узнал, сколько именно украинцев живет в прифронтовой области и какие у них сейчас настроение.

По данным Росстата на 2024 год население в Курской области составляет 1 060 892 человек. Общее количество жителей начало падать в 2018 году с 1 122 983 человек и продолжает снижаться до сих пор. Согласно переписи населения за 2010 год, в Курской области проживало 13 643 украинцев или 1,21% от общего количества жителей. В 2020 году эта цифра уменьшилась до 5780 человек или 0,53% от общего количества человек.

В Белгородской области из 1 500 659 человек, зафиксированных Росстатом в 2024 году, 15 481 украинцев или 1% от общего количества населения. А еще в 2002 году, согласно переписи населения, в Белгородской области проживало 57 846 украинцев или 3,83% от общего количества населения в регионе.

В сети за последние дни появилось множество видео, на которых жители приграничных районов, в частности Курской области, общаются с ВСУ. Многие из них говорят на суржике или украинском языке. К примеру, две пожилые женщины просили украинских военных подвезти их.

Еще одна местная жительница назвала Путина "с*киными сыном" и жаловалась, что же это он натворил. Более того, по ее словам, глава села отбирал у нее пенсию, а взамен готовил ей еду. Как только узнал о приближении ВСУ, сбежал и бросил пенсионерку. Еду ей дали уже украинские военные, которые зашли в населенный пункт.

Другая 95-летняя жительница рассказала, тоже на украинском языке, что пережили Вторую мировую войну и из-за Путина на старости лет вынуждена снова это все проживать. Она не стеснялась критиковать его политику и вторжение в Украину, и добавила, что "пусть ему повылазит". К слову, встречают украинских военных в российских селах спокойно, не препятствуют их продвижению.

Даже некоторые российские военные знают украинский язык. К примеру, один из пленных спел известную украинскую песню "Ти ж мене підманула".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Курской области был сбит российский самолет. Бомбардировщик Су-34 был сбит во время выполнения боевого задания.