Розмовляють чистою українською: скільки українців проживає у Курській та Білгородській областях і за кого вони

Частина мешканців прифронтових регіонів не підтримує політику Володимира Путіна

У Курській області, де ЗСУ успішно просуваються вперед, проживає не одна тисяча українців. Частина вкрай негативно ставиться до російської влади, зокрема до президента Володимира Путіна.

"Телеграф" дізнався, скільки саме українців живе у прифронтовій області та який у них зараз настрій.

За даними Росстату на 2024 рік населення Курської області становить 1 060 892 людина. Загальна кількість жителів почала падати у 2018 році з 1 122 983 осіб та продовжує знижуватися досі. Згідно з переписом населення за 2010 рік, у Курській області проживало 13 643 українців або 1,21% від загальної кількості мешканців. У 2020 році ця цифра зменшилася до 5780 осіб, або 0,53% від загальної кількості осіб.

У Бєлгородській області з 1 500 659 осіб, зафіксованих Росстатом у 2024 році, 15 481 українців або 1% від загальної кількості населення. А ще 2002 року, згідно з переписом населення, у Бєлгородській області проживало 57 846 українців або 3,83% від загальної кількості населення у регіоні.

У мережі за останні дні з’явилося безліч відео, на яких мешканці прикордонних районів, зокрема Курської області, спілкуються із ЗСУ. Багато хто з них розмовляє суржиком або українською мовою. Наприклад, дві жінки похилого віку просили українських військових підвезти їх.

Ще одна місцева мешканка назвала Путіна "с*кіним сином" і скаржилася, що ж це він накоїв. Щобільше, за її словами, голова села відбирав у неї пенсію, а натомість готував їй їжу. Щойно дізнався про наближення ЗСУ, втік та кинув пенсіонерку. Їжу їй дали вже українські військові, які зайшли до населеного пункту.

Інша 95-річна мешканка розповіла, теж українською мовою, що пережили Другу світову війну і через Путіна на старості років змушена знову це все переживати. Вона не соромилася критикувати його політику та вторгнення в Україну, і додала, що "нехай йому повилазить". До речі, зустрічають українських військових у російських селах спокійно, не перешкоджають їхньому просуванню.

Навіть деякі російські військові знають українську мову. Наприклад, один із полонених заспівав відому українську пісню "Ти ж мене підманула".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Курській області збили російський літак. Бомбардувальник Су-34 було збито під час виконання бойового завдання.