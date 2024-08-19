Санкции додавили? Россияне солидно потратятся на отечественный "кукурузник"

Самолеты на этапе разработки, поэтому цена может вырасти еще больше

Наложенные на Россию санкции и ограничения подняли стоимость нового "кукурузника", который должен был заменить советский Ан-2, почти в три раза. Так, самолет "Байкал" должен был стоить не более 120 млн рублей, но сейчас в первый год предполагаемой поставки (2025) цена составляет 455 млн рублей.

Об этом пишет The Insider. Отмечается, что в 2019 году при заказе самолета Минпромторг указывал его цену не выше 120 млн рублей.

Но судя по письму Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), начиная с 2025 года стоимость "Байкала" будет повышаться ежегодно примерно на 4% и к 2032 году составит уже 587 млн ​​рублей.

Поэтому ГТЛК предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет по ставке 5,4 млн рублей в месяц. В то же время, лизингодатель пытается наладить работу с ними и может даже пойти на уступки в ставке.

За время работы над созданием "Байкала" стоимость самолета менялась несколько раз. И это, несмотря на то, что в условиях конкурса Минпромторга было указано, что цена борта не должна превышать 120 млн руб.

Заметим, что самолеты еще на этапе разработки и не созданы, поэтому цена в 455 млн рублей не конечная, и она может измениться. На это повлияют санкции Запада против России и плохое состояние используемых сегодня самолетов. Ведь уже сейчас не хватает деталей для ремонта ранее поставлявшихся из Европы советский Ан-2.

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