Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: кто это и что он будет делать

В целом Украина ввела 14 пакетов санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский назначил советником уполномоченным по санкционной политике Владислава Власюка. В пятницу, 16 августа, глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом идет речь на портале президента.

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", – говорится в документе.

До этого он занимал пост советника руководителя Офиса президента (ОП). Но еще в четверг, 15 августа, глава ОП Андрей Ермак называл Власюка советником офиса и о его новой должности не разглашалось.

Отметим, всего Украина ввела 14 пакетов санкций против России с начала полномасштабного вторжения. Каждый пакет был принят с целью "нанесения дальнейшего удара по режиму Путина и тех, кто поддерживает его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины". Также ряд стран Запада ввели санкции против РФ.

Учитывая работу Власюка с группой по санкциям против России, в его новые обязанности будет входить ряд этих вопросов. Он в Офисе президента будет заниматься санкционной политикой и всем, что с этим связано.

Владислав Власюк

Что известно о Власюке?

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. В 2012 получил степень магистра на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Затем в течение двух лет (2013-2014) учился на магистратуре в Лондонском университете королевы Марии.

С 2015 по 2016 год занимал различные должности в структурах Национальной полиции Украины (заместителя начальника Департамента патрульной полиции, начальника аппарата Председателя нацполиции, начальника отдела административной практики в Департаменте патрульной полиции).

С 2017 по 2019 год возглавлял Директорат по правам человека, доступ к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022 год был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

С апреля 2022 был секретарем Международной рабочей группы по вопросам санкций против России.

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