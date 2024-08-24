"А если будет занято?": Дуда дал обещание россиянам, на которое Зеленский ответил шуткой (видео)

Дуда подчеркнул, что "кто с мечом придет — от меча и погибнет"

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что будет звонить и просить президента Украины Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, когда они решат уйти из Украины. Но наш президент ответил, что может не взять трубку в этот момент.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, в которой принимают участие Зеленский, Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Глава Польши, комментируя Курскую операцию, отметил, что "кто с мечом придет — от меча и погибнет".

"Когда кто-то нападает на кого-то, будет побит и будет иметь потери. Глуп тот, кто не принимает этого во внимание. Если российским военным наконец-то позволят вернуться домой, и они начнут выходить из Украины, если будет так, что украинское войско будет тогда атаковать, то я первый позвоню президенту Зеленскому и скажу: "Не бомбите их, они уходят". Я могу обещать это российским солдатам", — сказал Анджей Дуда.

В то же время Зеленский в ответ пошутил, что может быть занят и не взять трубку. Ведь у него, как и у главы Польши, есть много обязанностей и он не всегда бывает на связи, когда это нужно.

Напомним, что на этом брифинге Зеленский рассказал о планах завершения войны с РФ. По его словам, Украина будет делать все, чтобы вынудить диктатора РФ Владимира Путина остановить дипломатическую войну. Однако если это не сработает, Вооруженные Силы Украины будут готовы отбросить оккупантов с нашей территории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце августа должны были пройти тайные переговоры между Украиной и Россией о частичном прекращении огня, но их прервала операция на Курщине. Однако Киев готов работать над миром даже без участия Москвы.