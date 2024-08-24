"Для России это война на выживание": историк объяснил, зачем Путин полез в Украину

Кремль не хочет, чтобы этнические меньшинства жили хорошо

Для российского диктатора Владимира Путина война против Украины была необходимой. И это связано с рядом причин, среди которых одной из главных является изменение в этническом составе России.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ Александр Алферов: У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит

По его словам, диктаторам всегда необходимо, чтобы в народе была беда, поскольку лишь так можно отдать финансовые потоки небольшой группе лояльных элит, которые будут "снимать пылинки" с Путина.

Если же угнетенный народ сможет аккумулировать деньги и хранить их дома, то это приведет к культурному всплеску и к сдвигам в самоорганизации. Это приведет к тому, что покоренные народы вспомнят свою историю и традиции, а потом зададутся вопросом о том, стоит ли им продолжать оставаться в составе России.

Алферов говорит, что ради недопущения этого, Путину необходимо уничтожить значительную часть молодых представителей покорённых народов.

"Согласно статистике, если в начале полномасштабной войны против Украины, на одного москвича воевали 60 бурят или 70 тувинцев, то сегодня эта статистика снижается. Там на одного москвича уже приходится около 50 тувинцев (по подсчетам иностранных аналитиков) и около 40 бурятов", — отметил он.

Это, по его словам, говорит о том, что у этих народов заканчивается молодой мобилизационный резерв, что для Москвы важно, так как из-за демографической ямы в России уже более 50% молодых людей являются выходцами из неславянских народов.

"Это пример, к сожалению, скоординированной операции империи по самозащите, это ее естественная защита. По данной причине эта война была неизбежной, она является войной на выживание Российской Федерации", — добавил историк.

Напомним, ранее Алферов рассказал о том, какие три ошибки допустил Путин в отношении Украины. Одна из них, по его словам, приведет к развалу России.