Дроны оставили без нефти? В Москве остановило работу важное предприятие, — Reuters

В прошлом году завод переработал более 11 млн тонн нефти

Нефтеперерабатывающий завод в Москве, недавно атакованный украинскими дронами, временно приостановил перекачку нефти установкой "Евро+".

Об этом сообщает Reuters. По словам источника, возобновить работу этой установки завод сможет через неделю, после ремонта.

Отмечается, что более 50% мощностей завода по первичной переработке нефти приходится именно на установку "Евро+". Ее мощность в год составляет около 6 млн тонн нефти.

В состав "Евро+" также входит установка риформинга мощностью 1 млн тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.

Заметим, что Московский НПЗ принадлежит "Газпромнефти". В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.

Нефтеперерабатывающий завод находит в Московской области, район Капотня. Расстояние от него до границы Украины превышает 420 км.

Напомним, что во время атаки 1 сентября на заводе вспыхнул пожар. Тогда сообщалось, что якобы дроны были сбиты российской ПВО и от обломков возникло возгорание. Однако на публиковавшихся в сети видео было видно, как военные пытались сбить БПЛА, но он все же долетел до цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал для чего на самом деле Украина атакует российские НПЗ.