Дрони залишили без нафти? У Москві зупинило роботу важливе підприємство, - Reuters

Торік завод переробив понад 11 млн тонн нафти

Нафтопереробний завод у Москві, який нещодавно атакували українські дрони, тимчасово призупинив перекачку нафти установкою "Євро+".

Про це повідомляє Reuters. За словами джерела, відновити роботу цієї установки завод зможе за тиждень, після ремонту.

Зазначається, що понад 50% потужностей заводу з первинної переробки нафти припадає саме на установку "Євро+". ЇЇ потужність на рік становить приблизно 6 млн тонн нафти.

До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

Зауважимо, що Московський НПЗ належить "Газпромнефти". У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Нафтопереробний завод знаходить в Московській області, район Капотня. Відстань від нього кордону України перевищує 420 км.

Нагадаємо, що під час атаки 1 вересня на заводі спалахнула пожежа. Тоді повідомлялось, що нібито дрони були збиті російською ППО і від уламків виникло займання. Проте на відео, що публікували у мережі було видно, як військові намагались збити БПЛА, але він все ж долетів до цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав для чого насправді Україна атакує російські НПЗ.