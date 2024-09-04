Скрывает от всего мира: стали известны имена внебрачных детей Путина, кто они и чем занимаются

Предложенная зарплата учителям – 7700 евро в месяц

Стали известны имена двух сыновей Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которой приписывают роман с главой Кремля. Их зовут Иван (2015 года рождения) и Владимир (2019 года рождения), которых российский президент закрыл в доме на Валдае.

Об этом говорится в материале Медиазоны, которая ссылается на центр "Досье", основанный политиком Михаилом Ходорковским.

Авторы получили информацию от одного источника из обслуживающего персонала, работающего в президентских резиденциях. Собеседник издания живет в резиденциях и часто видит предполагаемых сыновей президента, утверждается в публикации. Журналисты отмечают, что проверили биографию источника и убедились, что он "действительно работает в семье Путина"; детали его рассказа удалось верифицировать посредством публикаций в соцсетях, банковских выписок и данных из государственных баз.

По данным "Досье", Иван и Владимир живут в основном в президентской резиденции на Валдае, они не посещают школы и детские сады, с ними находятся рядом гувернеры, няни и тренеры. Сыновья Путина живут в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры — в отдельных домах.

У детей есть свои машины с водителями, учителя и прислуга передвигаются по другим автомобилям. "Досье" утверждает, что иногда в резиденции появляются другие дети — чаще всего друзья Кабаевой. По вечерам Путин играет со старшим сыном в хоккей — для этого на Валдае специально построили хоккейную площадку.

Журналисты обнаружили на сайте агентства English Nanny, подбирающего персонал для обеспеченных семей из России, объявление, в котором говорится о наборе работников в "президентскую семью". В начале 2024 туда искали учителей английского языка с проживанием для двух мальчиков четырех и восьми лет, что соответствует возрасту предполагаемых сыновей Путина. Согласно объявлению, предложенная зарплата – 7700 евро в месяц. В нем отмечается, что предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР (эта страна "воспринимается Москвой, как дружеская"), а покидать территорию, где проживает семья, запрещено. Собеседование с кандидатом проводит помощник семьи.

В расследовании утверждается, что учителей регистрируют через "Мой медицинский центр" (ММЦ) — сеть частных клиник, в которых лечили наемников ЧВК "Вагнера" и знакомых Путина. Через клинику оформлены только иностранные гувернеры, граждане РФ получают зарплату в других компаниях. Формально они заключали контракты на услуги переводчика, но получали гораздо больше от 330 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей. "Досье" называет имя одной из учительниц — гражданка Боснии и Герцеговины София Божич, которая преподает немецкий. В семье Путина она работает не менее четырех лет. По словам источника "Досье", в начале 2024-го персонал обсуждал, что Ивана отправят в сочинский лицей "Сириус", но пока этого не произошло.

Собеседник издания утверждает, что учителя и тренеры в основном общаются с помощниками семьи. Гувернеры получают сообщение от Олеси Фединой, выдающей себя за мать Ивана и Владимира. Она лично знакомится с новыми сотрудниками. "Досье" пишет, что на самом деле это двоюродная сестра Кабаевой.

Следует акцентировать на том, что сам Путин никогда публично не признавал, что у него есть сыновья, хотя и неоднократно говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.

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