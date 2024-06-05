Где живут внуки Путина и как они выглядят сейчас: что удалось узнать (фото)

По некоторым данным, у Путина двое или трое внуков

Российский президент Владимир Путин тщательно скрывает свою семью. В открытом доступе есть информация только про двух его дочерей — Мария Воронцова (1985) и Екатерина Тихонова (1986). А также много слухов о неофициальных детях. Данных о его внуках или даже правнуках нет.

"Телеграф" попытался разобраться в том, сколько внуков у российского диктатора, как они выглядят и где проживают.

По данным издания Daily Mail, у старшей дочери Марии в Москве 15 августа 2012 года родился сын. Предположительный отец — голландский бизнесмен Йоррит Фаассен (сын полковника голландской армии). Зовут мальчика Роман Фаассен и факт его рождения в июне 2017 года подтвердил и сам Путин в интервью Оливеру Стоуну. Он сказал, что у него "родился второй внук". Мальчик был замечен на чемпионате по картингу в сентябре 2022 года, но его лицо запечатлеть так и не удалось. На форме у него заметили флаг Росии и Голландии.

Роман Фаассен

Роман Фаассен снимает шлем

По некоторым данным, сын Марии учится в немецкой школе в Москве, где в свое время учились обе дочки Путина. Немецкая школа при посольстве Германии в Москве Deutsche Schule Moskau одна из последних немецких организаций в России. В 2023 году внук президента РФ перешел в пятый класс. В школе учатся преимущественно дети немецкоязычных дипломатов, из посольств Германии, Австрии и Швейцарии (но за деньги туда могут попасть и другие дети). К слову, фото на картинге — единственный снимок внука российского диктатора. На фото или видео из школы Роман Фаассен замечен ни разу не был.

Также в сети есть видеозапись, на которой запечатлена якобы дочь Марии и Йоррита, которая родилась тоже в 2012 году. Само видео было снято, как утверждают в сети, в резиденции Путина Ново-Огарево в 2013 году. Видео Центр управления расследованиями нашел на странице Марии Воронцовой (Фаассен) во ВКонтакте, которую удалили в феврале 2016 года после выхода расследования о ней в The New Times.

Также в сети есть фото со свадьб друзей Марии Воронцовой, на котором она вместе со своим вторым мужем Евгением Нагорным и маленьким ребенком отдыхает в Италии.

Скрин

На фото Мария Воронцова с вторым мужем Евгением Нагорным 2019 год

По данным расследования "Важных историй" и Der Spiegel, в 2017 году младшая дочь Путина Катерина Тихонова родила дочь от артиста балета Игоря Зеленского, который с сентября 2016 по апрель 2022 года работал в Мюнхене. Фото ребенка нет. Некоторое время дочка и внучка Путина жили на два города — российскую Москву и немецкий Мюнхен. В Германии жил и работал отец девочки бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Но в начале полномасштабной войны он был якобы уволен из театра, так как отказался публично осудить нападение на Украину.

Игорь Зеленский и Катерина Тихонова

Сам президент РФ неохотно говорит о своих родственниках, в Кремле отказываются считать информацию о семье президента общественно важной.

"У меня есть внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними… Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому… Я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми", — сказал он в 2017 году и добавил, что называют внуки его "дедушка Вова".

Путин утверждает, что скрывает свою семью в рамках их же безопасности и не хочет уподобляться Западу, где политики и чиновники выставляют напоказ свои семьи.

"Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть все по-взрослому. Серьезно. Это, во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом", — пояснил российский президент.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что обе дочери Владимира Путина появятся на людях. Стало известно, где и когда состоится это историческое событие.