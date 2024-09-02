Впервые после слухов о смерти: Лавров показался на публике и наговорил лишнего

Он выступил со странными заявлениями перед студентами

В понедельник, 2 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после слухов о смерти, неожиданно появился на публике с рядом громких заявлений. Он выступал перед студентами и преподавателями Московского университета, где успел поговорить о "недружественных шагах", защите морских поставок и безопасности АЭС.

Об этом сообщают РосСМИ. Но почему Лавров делился своими мыслями именно перед студентами, не понятно.

Глава российского МИД заявил, что Россия открыта к контактам с западными странами, но будет жестко реагировать на недружественные шаги. Он сказал: "Москва готова к любым сценариям".

"Турция весной пыталась возобновить договоренности по защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова. Во время переговоров с участием Турции по безопасности коммерческого судоходства Киев предлагал включить в документ пункт о безопасности АЭС, Россия была готова согласиться с этим предложением, но позже Киев от ее сам отказался, подчеркнул министр", — подчеркнул Лавров

Напомним, постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица заинтриговал заявлением о возможной смерти Лаврова.