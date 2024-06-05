Такое будет впервые: обе дочери Путина вместе появятся на людях, где именно

Раньше выступала только одна дочь

В Петербурге на экономическом форуме выступят обе дочери президента РФ Владимира Путина. Это произойдет впервые.

Об этом пишет Faridaily. Речь идет о Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой.

Отмечается, что старшая дочь президента, член президиума "Российской ассоциации содействия науке" Мария Воронцова выступит на ПМЭФ в пятницу на сессии по биотехнологии.

Модерировать дискуссию помощник президента Андрей Фурсенко. Ожидается, что Воронцова будет присутствовать на форуме лично.

А вот младшая дочь диктатора Путина, гендиректор "Иннопрактики" Екатерина Тихонова в четверг, 6 июня, выступит онлайн на сессии о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны. Будет вести панель пропагандист Владимир Соловьев.

Издание Faridaily добавляет, что ранее на ПМЭФ выступала лишь Екатерина Тихонова — в 2021 году. Мария Воронцова только дважды давала интервью на полях форума в 2019 и 2021 годах.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Путина помогла бежать из России украинцу. Он поддерживал ВСУ.