Монголия не арестовала Путина: как Украина может обернуть ситуацию в свою пользу

Украина могла бы воспользоваться ситуацией

Монголия являясь членом Международного уголовного суда не стала арестовывать российского диктатора Владимира Путина, который приехал туда 2 сентября. Однако Украина может обернуть эту ситуацию в свою пользу.

Об этом юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев рассказал в интервью "Телеграфу": Монголия не арестовывает Путина: для Украины это несет риски, но есть и один плюс

По его словам, этот случай не нарушит систему международной юрисдикции, поскольку это событие "не того масштаба".

"Но это породит обсуждение о том, как сделать эту систему более эффективной. Поэтому для Украины эту историю можно вывести в плюс. Лишь бы было достаточно политической воли. Если мир будет поляризоваться и дальше, то это реально", — сказал он.

Также юрист говорит, что не ждет судебного разбирательства, поскольку для этого необходим спор между государствами, которые являются участниками Римского права. Если же Монголия не будет отрицать факт нарушения обязательства, то и спора не будет.

"В любом случае, решение МС ООН ничего кроме констатации факта нарушения не даст. Такую же констатацию может сделать и Ассамблея государств участниц МУС", — добавил он.

Как сообщалось ранее, эксперт по уголовной юстиции Евгений Крапивин рассказывал "Телеграфу" о том, что вероятность ареста Путина в Монголии очень мала. В Улан-Батора даже есть легальные инструменты, чтобы избежать ареста диктатора на своей территории.