І це не Трамп: Путін назвав фаворита для РФ на виборах США

Путін підкреслив "заразний сміх" Харріс

Президент Росії Володимир Путін в іронічному ключі прокоментував вибори у США. Він назвав "фаворита" для РФ у передвиборчих перегонах.

Про це він сказав на засіданні 9 Східного економічного форуму 5 вересня. За його словами, "фаворитом" на виборах у США для Росії був чинний президент Джо Байден.

"Але його зняли з гонки і рекомендували підтримувати Камалу Харріс — значить і ми підтримуватимемо. Вона так заразливо сміється, що це говорить про те, що у неї все добре. Можливо, якщо у Харріс все добре, то вона утримається від такої кількості санкцій. у наш бік, як це робив, наприклад Трамп", — сказав з усмішкою президент РФ, очевидно, іронізуючи.

При цьому Путін зазначив, що Москва не має права визначати фаворитів на посаду глави США, а "врешті-решт вибір за американським народом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін зробив нові цинічні заяви про війну в Україні. За його словами, армія РФ в Україні "зараз ставить під свій контроль територію квадратними кілометрами". Також він сказав, що Україна нібито не зацікавлена у закінченні бойових дій.