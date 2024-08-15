В США встревожены совместными учениями военных Китая и РФ: о чем это может свидетельствовать

Оба диктатора – российский Владимир Путин и китайский Си Цзиньпин – таким образом демонстрируют сближение между двумя режимами

Российский и китайский режимы фактически заключили неформальный политический и экономический альянс, направленный против западных стран. Пекин и Москва усиливают сотрудничество между своими войсками, что вызывает активную обеспокоенность Запада, в первую очередь, в США.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что российско-китайские военные учения становятся все более провокационными, особенно в последнее время.

Так, в июле китайские и российские стратегические бомбардировщики провели совместное патрулирование у Аляски. За несколько дней до этого китайские и российские военные корабли впервые за восемь лет провели в Южно-Китайском море обучение с боевой стрельбой. Такие учения также проводились у зон интересов и границ стран Запада – Тайваня, Японии и Южной Кореи.

Оба диктатора – российский Владимир Путин и китайский Си Цзиньпин – таким образом демонстрируют сближение между двумя режимами. Это свидетельствует о том, что режимы пытаются бросить вызов своему главному геополитическому сопернику Соединенным Штатам Америки. Китай недоволен тем, что США ввели торговые ограничения и создают альянсы безопасности в Азии. Поэтому Пекин пытается подкупить европейские страны торговлей, а страны так называемого "Глобального Юга" – инвестициями.

"Пекин все больше чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свою позицию до Вашингтона, поэтому он все больше полагается на свои военные силы как на инструмент сигнализации. Партнерство с Россией – это способ усилить послание Пекина", – прокомментировал ситуацию Брайан Гарт, научный сотрудник проекта "Китайская мощь" Центра стратегических и международных исследований.

США тем временем думают над тем, смогут ли они одержать победу в войне против объединенных сил Китая и России, которая может начаться в Азии. Несмотря на то, что сценарии такого противостояния существуют, им давно не уделяли внимания, поскольку считали такой вариант маловероятным.

Отметим, что сближение Пекина и Москвы может иметь неожиданные преимущества для Киева. Это может убедить команду экс-президента Дональда Трампа в случае победы на выборах в США признать Китай деструктивной силой в разных регионах, в частности в Европе, где он поддерживает российскую агрессию.

Сейчас Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией.