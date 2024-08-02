Путин открыл "ящик Пандоры". Правозащитник о тревожных последствиях обмена между РФ и Западом

Шпионам Путина дают "зеленый свет", считает Владимир Осечкин.

В четверг, 1 августа, Запад и Россия провели самый большой со времен Холодной войны обмен заключенными. Москва освободила американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также российских политзаключенных Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и других.

Западные страны отдали восемь заключенных, включая киллера Вадима Красикова, который отбывал срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об истинном значении обмена для РФ и США в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал Владимир Осечкин, российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net.

— По вашему мнению, почему именно сейчас состоялся обмен между Западом и РФ?

— Путин пытался вернуть своих шпионов и киллеров на протяжении последних полутора лет. Но Германия отказывалась отдавать Вадима Красикова, и лишь в момент, когда Беларусь под давлением Путина сфальсифицировала приговор гражданину Германии Рико Кригеру и приговорила его к смертной казни, это помогло Путину "продавить" свою позицию и склонить немцев к готовности обменять Вадима Красикова.

— То есть именно Красиков был ключевой фигурой среди тех, кого передали обратно в Россию?

— В этом обмене две ключевые фигуры — Эван Гершкович и Вадим Красиков. Для Путина было принципиально вернуть Красикова, а для США было принципиально вернуть Гершковича.

Изначально у Путина был принцип "своих не бросаем". Он должен показать своим спецслужбам, что они дальше могут ездить в разные страны мира, совершать чудовищные преступления, в том числе убийства, продолжать заниматься государственным терроризмом. Им за это ничего не будет, максимум — посидят в гуманной европейской тюрьме без пыток один-три года. Их все равно выменяют, наградят, заплатят очень большие деньги. Это вот такая абсолютно мафиозная история.

Это очень тревожная тенденция, при всех плюсах освобождения российских политзаключенных, Гершковича и других людей из путинского ГУЛАГа. Но в целом я считаю, что это открытие "ящика Пандоры".

Если раньше многие агенты СВР и ФСБ отказывались ехать на какие-то задания, опасаясь, что им дадут пожизненный срок лишения свободы, и они никогда не вернутся к своим семьям и не насладятся большими зарплатами, премиями, гонорарами и государственными наградами, то история с примером Красикова наглядно показывает, что это дает им "зеленый свет", даже дорожную карту, план действий.

И в принципе их страхи и опасения улетучиваются, они понимают: даже если путинский шпион окажется в какой-то стране — проблем нет. ФСБ внутри России возьмет нужное количество заложников из числа иностранных граждан, будет шантажировать и рано или поздно выменяет свою агентуру.

Я считаю, что это именно дан "зеленый свет" продолжению методов государственного терроризма и, к сожалению, все это приведет к новой волне покушений, убийств и других страшных преступлений, которые путинские агенты и гостеррористы будут совершать за рубежом.

— Почему тогда Запад все-таки пошел на этот обмен? Я так понимаю, США все же были основными адвокатами этого обмена сейчас.

— Все лежит на поверхности. В США идет предвыборная гонка. Вопрос в том, каким курсом пойдет Америка. И для администрации Джо Байдена было принципиально важно выполнить свое обещание перед семьей Эвана Гершковича. Было принципиально вернуть журналиста. Конечно же, сейчас история будет максимально раскручиваться в западной прессе. Даже нейтральные СМИ будут оценивать позитивно произошедшее. А это значит, что в этой предвыборной гонке шансы Камалы Харрис будут резко увеличиваться.

И этот "эффект уха", эффект покушения на Дональда Трампа, который сработал несколько недель назад, резко повысив шансы господина Трампа, отошел на второй план. Тем, что Камала Харрис с Джо Байденом встречали Гершковича и других своих граждан у трапа самолета, дан новый импульс поддержке Харрис и со стороны демократов, и даже некоторых республиканцев.

— Как думаете, возможно ли, что подобные обмены на уровне Запада и России продолжатся? И можно ли, например, Украине рассчитывать на то, что будут подвижки с возвращением наших военнопленных? Или все-таки это разные треки?

— Я думаю, что это однозначно разные треки. Путин получил все, что хотел. Он освободил Красикова и всех остальных своих самых известных шпионов, хакеров и так далее. Запад же забрал своих граждан.

Думаю, что в обозримом будущем что-то подобное вряд ли произойдет. Хотелось бы, конечно, надеяться на то, что кого-то еще освободят из российских политзаключенных. И, конечно, хочется, чтобы состоялся обмен "всех на всех", и все украинцы вернулись из российских пыточных. Но я прекрасно понимаю, что Путин использует тему с военнопленными именно в военных целях и с целью лоббирования своих интересов через Объединенные Арабские Эмираты для обхода санкций и так далее. И ему достаточно какое-то небольшое количество людей раз в два-три месяца выдавать, сохраняя дипломатический канал, благодаря которому он решает свои проблемы с обходом санкций.

*Раньше издание Reuters сообщало, что ОАЭ могут участвовать в экспорте в Россию компьютерных чипов, электроники и других подсанкционных товаров, необходимых РФ для войны против Украины. "Импорт ОАЭ некоторых подсанкционных товаров двойного назначения возрос после введения Западом санкций против России. Российские же торговые данные указывают на происхождение ввозимых подсанкционных товаров из ОАЭ", — отмечалось в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что родственники убитого российским киллером Красиковым эмоционально отреагировали на его обмен.