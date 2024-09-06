Курськ готується до наступу ЗСУ? Дітей з батьками залучили до зміцнення споруд (фото, відео)

Адміністрація закликає небайдужих долучитися до робіт

Росіяни, напевно, настільки налякані операцією Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області, що вже в обласному центрі школи обкладають мішками з піском та бетонними блоками. Так, вони намагаються забезпечити безпеку для учнів.

Як пишуть місцеві канали, у зміцненні фасадів беруть участь не тільки батьки та вчителі, а навіть й діти.

Зазначається, що таку ініціативу започаткувала гімназія №25, навіть попри дистанційне навчання. Адміністрація гімназії просить усіх батьків "бути небайдужими у питанні безпеки дітей" та допомогти зі зміцненням.

"Школярі та дорослі своїми силами обклали вікна мішками з піском, обклеїли шибки бронеплівкою", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що в Курській області в Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО), під час якого навчальні заклади, зокрема і школи, проводять навчальний процес дистанційно. Проте це не заважає адміністрації укріплювати фасад та вікна силами учнів та їх батьків.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив результати наступу ЗСУ в Курській області. За його словами, Україна сама вирішує, як застосовувати свої сили.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про план атаки в Курській області.