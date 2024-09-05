"Операция на Курщине – превентивный удар": Зеленский рассказал о плане атаки

Было два плана – положительный и сложный

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области – превентивный удар. По словам президента Владимира Зеленского, был применен план "А".

Об этом он рассказал в интервью NBC News. Как отметил глава государства, Украина не исключала возможности прорыва границы в Сумской области, возле Курской области, российской армией. При условии, что это произошло бы, нашим бойцам пришлось бы очень долго останавливать это наступление.

"А потом, чтобы выжать их, нужно иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы нанесли такой превентивный удар, который разработали как операцию", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что существовало несколько вариантов развития событий — положительный и сложный, при котором ВСУ нужно выполнить только минимум задач.

"Она (Курская операция, — Ред.) пошла более успешно. И поэтому мы применили план "А"", — объяснил глава государства.

По его словам, события в Курской области сейчас – это не импровизация, а четкая операция. Зеленский подчеркнул, что прорыв в Курской области – лишь часть плана.

"И я скажу вам откровенно — это часть операции. Есть разные действия, которые мы предполагали и которые считаем, что нам нужно предпринять, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства. На Харьковщине, а также на юге. На юге это мы говорим и о Запорожье, и о Херсонском направлении, а также Донбассе. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению, правильных шагов была Курщина. Это и произошло", — сказал Зеленский.

В то же время президент добавляет, что вопрос удержания Украиной занятых территорий Курщины зависит от поставок оружия, которое уже согласовано.

"Если оно (вооружение, — ред.) будет в Украине, мы будем держать. Но мы не будем держать это вечность. Мы будем столько, сколько нам нужно для всего этого плана", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский раскрыл один из четырех пунктов плана победы, который он намерен показать Джо Байдену.