Путін розповів, чого Росія з Китаєм хочуть від світу і навіть згадав про "рівність"

Він готується до зустрічі із лідером КНР

Президент РФ Володимир Путін провів зустріч із главою МЗС КНР Ван І. Вона відбулася під Санкт-Петербургом.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що на початку переговорів Путін заявив, що відносини Росії та КНР мають взаємовигідний характер.

Він повідомив, що на саміті БРІКС у Казані у жовтні планує провести двосторонню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Путін заявив, що Росія та Китай "спільно відстоюють принципи справедливого демократичного світопорядку, заснованого на міжнародному праві, суверенітеті, рівності".

"Такий же підхід підтримують і однодумці з-поміж країн Глобального Півдня, світової більшості. У чому можна було б вкотре переконатися на саміті БРІКС", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін зробив нові цинічні заяви про війну в Україні. За його словами, армія РФ в Україні "зараз ставить під свій контроль територію квадратними кілометрами". Також він сказав, що Україна нібито не зацікавлена у закінченні бойових дій.