Харрис во время дебатов заявила Трампу, что Путин "съел бы его на обед"

Трамп получил немало беспощадной критики от Харрис

Во время президентских дебатов в США 11 сентября нынешняя вице-президентка Штатов Камала Гаррис упрекнула Дональда Трампа за отсутствие поддержки единства НАТО. Она считает, что Трампу нельзя возвращаться в Белый Дом, ведь тот достаточно благосклонен к российскому президенту. При этом, по мнению Гаррис, ее соперник недооценивает то, на что способен Путин.

Слова кандидатки в президенты приводит издание The Hill. Среди прочего Гаррис также добавила, что Штатам сейчас удалось не иметь в президентском кресле Дональда Трампа. Иначе — "Путин уже сидел бы в Киеве", а также размышлял бы о нападении на Польшу.

"Почему бы вам не сказать 800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы отказались бы ради благосклонности и того, что, по вашему мнению, является дружбой с, как известно, диктатором, который съел бы вас на обед?"– обратилась она к оппоненту.

Гаррис обвинила Трампа в серьезной приверженности мировым диктаторам и автократам. По ее мнению, американский лидер должен поддерживать уже существующие политические союзы (вроде НАТО), чтобы укреплять позиции страны на мировой арене.

"Альянсы, которые мы имеем во всем мире, зависят от нашей способности заботиться о наших друзьях и не отдавать предпочтение нашим врагам", — отметила она во время дебатов, добавив, что "многое поставлено на карту".

Также она подчеркнула, что американцы должны иметь возможность положиться на своего лидера, а тот, в свою очередь, понимать "важность роли и ответственности Америки по обеспечению стабильности". Трамп же, по ее словам, готов "продать принципы" в обмен на "личную лесть".

Интересно, что Трамп и Гаррис уделили немало внимания теме войны в Украине. При этом накануне букмекеры утверждали, что этот вопрос вроде бы не должен быть ключевым для обсуждения между оппонентами.

Ранее Телеграф писал, что накануне дебатов Камала Гаррис начала постепенно терять свое незначительное преимущество среди избирателей. Однако сейчас аналитики снова высоко оценивают ее шансы на победу.