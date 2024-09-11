Россияне решат проблему престолонаследия по-своему, говорит историк

Режим непризнанного Западом президента Владимира Путина может пасть из-за мятежа, похожего на устроенный в июне 2023 года владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Хотя и кажется невероятным, но диктатор может быть отстранен от власти или даже убит.

Об этом известный историк и амбасадор Украины Тимоти Снайдер рассказал в интервью "Телеграфу".

Больше читайте на сайте "Телеграф": "Будут странные вещи": Тимоти Снайдер назвал два варианта конца для Путина.

По его убеждению, персонализированные режимы всегда заканчиваются странным образом.

— Так что единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что это будет странно. Либо Путин умрет, либо это будет нечто удивительное. И другое, в чем вы можете быть уверены, это то, что россияне сочтут это нормальным, — предположил историк.

Он подчеркнул, что на Западе очень озабочены тем, что будет после Путина.

— Но что бы ни случилось после Путина, для россиян это будет нормальным. Они решат свою проблему престолонаследия по-своему, по-русски. Нам это покажется странным, но это будет по-ихнему, — говорит Тимоти Снайдер.

Поэтому посол Украины призвал не очень беспокоиться о падении или смерти Путина.

— Он или падет, или умрет. Это единственные два возможных результата. Он не будет жить вечно. Через тысячу лет мы не будем говорить о Владимире Путине.

Когда Путин падет, будут другие странные вещи… Может быть, здания не взорвутся. Может быть, войны в Чечне не будет. Но будут происходить и другие странные вещи. У них будет переход. У власти будет кто-то другой. Это будет история. И это не наша проблема, – подчеркнул историк.

Описывая человека, который придет на смену диктатору, он заметил:

— Наверное, кто-то похожий на самого Путина.

Ранее Тимоти Снайдер рассказал "Телеграфу" о важных последствиях операции ВСУ в Курской области.