С рельсов сошел поезд, движение по железной дороге парализовано: ГУР атаковало россиян на Белгородщине

Железнодорожная артерия россиян парализована

При подрыве железнодорожного участка "Старый Оскол — Валуйки" в Белгородской области России пострадал грузовой поезд. Успешную операцию по минированию и ликвидации осуществляли бойцы Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО).

Об этом "Телеграфу" рассказали источники. Отмечается, что по вышеуказанному пути оккупанты обеспечивали логистические потребности армии РФ.

Во вторник, 10 сентября, бойцы ГУР и ССО заминировали и взорвали железнодорожный участок "Старый Оскол — Валуйки". В результате успешной операции пострадал грузовой поезд, который "работал" на нужды оккупантов.

С рельсов усилиями украинских военных сошли 11 вагонов и локомотивов грузового поезда. Они перевернулись.

Указанная железнодорожная артерия россиян парализована, ряд поездов отменили. На ликвидацию последствий оккупантам потребуется немало времени.

Расстояние от железной дороги "Старый Оскол" до границы Украины составляет более 96 км.

Отметим, что в сети публиковали фотографии с результатами работы ГУР и ССО. По словам пропагандистских каналов, в результате инцидента движение по этому участку железной дороги ограничено, отменены электрички, изменено движение пассажирских поездов.

Ранее Телеграф рассказывал, что бойцы ГУР приземлили и уничтожили в Крыму российский самолет Су-30СМ.