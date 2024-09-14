Тепер одна велика пожежа: Бєлгородська область спалахнула після обстрілу (відео)

Вибухи сталися на дорозі, що сполучає Бєлгород і Шебекіно

У Білгородській області після серії вибухів почалася велика пожежа. За даними місцевих джерел, є кілька постраждалих.

Відповідними відеозаписами поділились місцеві телеграм-канали. Зазначається, що вибухи пролунали у Шебекінському районі, що знаходиться на кордоні з Україною у районі Вовчанська.

Зокрема серія вибухів прогриміла на трасі Шебекіно-Бєлгород, а в мережі показали відео, на якому видно палаючий автомобіль. Місцева влада повідомила, що в цьому місці четверо людей отримали поранення.

Підвищену загрозу обстрілів оголошували для населених пунктів Графовка, Безлюдівка та Маслова Пристань, які розташовані на дорозі від Шебекіно до Білгорода.

Повідомляється, що після цього Шебекіно та прилеглі території виглядали як "одна велика пожежа". Через це водіїв попередили про сильне задимлення.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області. Вони переправили бронетехніку через Сейм, а потім через дрібніші річки. Президент Володимир Зеленський заявив, що дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом.