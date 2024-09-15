"Оставьте их себе": командир "Ахмата" цинично заявил, почему не будет спасать пленных кадыровцев

Алаудинов назвал их "девочками", не имеющими права жить

Командир чеченского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов обнародовал видеообращение, в котором заявил, что не приложит никаких усилий для освобождения из украинского плена бойцов своего подразделения. Об этом он рассказал в воскресенье, 15 сентября.

По его словам, речь идет только о тех кадыровцах, которые сдались в плен. Также командир "Ахмата" рассказал, что не уважает тех бойцов и считает, что они не заслуживают жизни.

Кроме того, он не только сказал, что спасать бойцов никто не будет, потому что они "сдались как девочки", но и дал им один совет. В частности, он посоветовал взять любой острый предмет, наброситься на кого-нибудь и сделать все, чтобы их убили.

Набросился на украинское командование

Кроме того, Алаудинов сказал, что украинское командование предлагало ему обмен. Но он отказался. "Они нам не нужны сто лет", — сказал командир и посоветовал украинцам оставить бойцов себе.

К тому же Алаудинов снял с себя ответственность за сдавшихся чеченцев. Он посоветовал даже не звонить ему по этому поводу и сказал, что ему все равно на их дальнейшую судьбу.

Но есть одно исключение — для тяжелораненых бойцов. Возможность их обмена командир будет рассматривать.

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