"Залиште їх собі": командир "Ахмату" цинічно заявив, чому не рятуватиме полонених кадирівців

Алаудінов назвав їх "дівчатками", які не мають права жити

Командир чеченського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що не докладатиме жодних зусиль для визволення з українського полону бійців свого підрозділу. Про це він розповів у неділю, 15 вересня.

За його словами, йдеться лише про тих кадирівців, які здались у полон. Також командир "Ахмату" розповів, що не поважає тих бійців і вважає, що вони не заслуговують на життя.

Крім того, він не лише сказав, що рятувати бійців ніхто не буде, бо вони "здались як дівчата", але й дав їм одну пораду. Зокрема, він порадив взяти будь-який гострий предмет, накинутись на когось і зробити все, щоб їх убили.

Накинувся на українське командування

Крім того, Алаудінов також сказав, що українське командування пропонувало йому обмін. Та він начебто відмовився. "Вони нам не потрібні сто років", — сказав командир і порадив українцям залишити бійців собі.

До того ж Алаудінов зняв із себе відповідальність за чеченців, які здались. Він порадив навіть йому не телефонувати з цього приводу і сказав, що йому все одно на їхню подальшу долю.

Та є один виняток — для важкопоранених бійців. Можливість їхнього обміну командир розглядатиме.

Раніше ми розповідали, в яких умовах утримуються полонені РФ в Україні. Кореспондент "Телеграфу" побував в українській колонії і показав будні полонених. Їх добре годують та дають дивитись телевізор, що не скажеш про наших бійців.