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Пленные чеченцы поразили радостным ответом на "Слава Украине" (видео)

Автор
Ангелина Тараненко
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Пленные чеченцы поразили радостным ответом на "Слава Украине" (видео) Новость обновлена 14 сентября 2024, 15:47

Отношение украинцев к военнопленным просто "ангельское"

Военнопленные чеченцы, воевавшие в составе РФ, в ответ на лозунг "Слава Украине", радостно отвечают "Героям Слава". Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в СИЗО, где содержатся военнопленные и пообщался с ними.

Видео опубликовано на канале "Телеграфа" в Youtube. Пленные общались с нашим корреспондентом и рассказывали о том, как попали в плен, как к ним относятся украинские надзиратели и отношение к войне в целом.

Так, военнопленный чеченец по имени Магомед рассказал, что его взяли в плен в Курской области еще 14 августа, через неделю после начала наступления ВСУ.

"Я в блиндаже был, просто сказали охранять государственную границу. К нам подъехали… нас окружили украинские военнослужащие. Мы добровольно сдались в плен. Не сопротивлялись мы, не было смысла, зачем нам это", — рассказал Магомед.

По его словам, сейчас в Чечне — диктатура и сопротивляться ей якобы невозможно. При этом он понимает, что Россия напала на Украину так же, как и когда-то на его родную страну. Сам Магомед вроде бы был мобилизован принудительно и на войну идти не хотел, однако выбора не было.

В то же время, по его словам, отношение украинцев к военнопленным просто "ангельское".

"Я раньше не общался с украинской нацией. Вот когда мы прямо попали, к нам не человеческое отношение, а ангельское. Просто люди добродушные. Я раньше не знал, потому что жил в Чечне, украинцев я не знал. А сейчас отношение здесь и там, где мы раньше были... просто слов нет, как выразить отношение", — сказал он.

Вместе с тем Магомед ждет обмена, потому что, по его словам, дома его ждет семья.

"Если будет такая возможность обмена, все хотим обменяться. Уехать домой, взять семью и уехать. Есть такое желание", — заключил Магомед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди них есть и азовцы, и морпехи.

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#Пленные #Военнопленные