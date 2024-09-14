Уже месяц нет штурмов: россияне отвели войска от одного участка фронта
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С некоторых направлений сняли целые бригады
В последнее время усилия российских войск в Украине сфокусированы на Донецкой области, однако сил на операции на других участках фронта у них нет. Из-за этого в некоторых местах боевые действия не проходят уже несколько недель.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире марафона новостей. По его словам, к приоритетным направлениям относятся Покровское и Кураховское направления, кроме того россиянам приходится оттягивать войска, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области.
"У россиян не хватает ресурсов и резервов, чтобы вести полноценные наступательные и штурмовые действия по нескольким направлениям сразу", — сказал он.
Лиховий отметил, что на Гуляйпольском направлении новых штурмов не было уже почти месяц. По его словам, из некоторых участков в Запорожской области россиянам пришлось забрать подразделения на уровне батальонов, полков и даже целых бригад.
Спикер "Таврии" добавил, что сейчас в Запорожской области наблюдается оперативная пауза, во время которой оккупанты проводят перегруппировку, разведку и пополнение боеприпасов.
Как сообщалось ранее, Украина передала союзникам из США и Великобритании список российских целей, которые она намерена поразить западным оружием.