Уже месяц нет штурмов: россияне отвели войска от одного участка фронта

С некоторых направлений сняли целые бригады

В последнее время усилия российских войск в Украине сфокусированы на Донецкой области, однако сил на операции на других участках фронта у них нет. Из-за этого в некоторых местах боевые действия не проходят уже несколько недель.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире марафона новостей. По его словам, к приоритетным направлениям относятся Покровское и Кураховское направления, кроме того россиянам приходится оттягивать войска, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области.

"У россиян не хватает ресурсов и резервов, чтобы вести полноценные наступательные и штурмовые действия по нескольким направлениям сразу", — сказал он.

Лиховий отметил, что на Гуляйпольском направлении новых штурмов не было уже почти месяц. По его словам, из некоторых участков в Запорожской области россиянам пришлось забрать подразделения на уровне батальонов, полков и даже целых бригад.

Спикер "Таврии" добавил, что сейчас в Запорожской области наблюдается оперативная пауза, во время которой оккупанты проводят перегруппировку, разведку и пополнение боеприпасов.

Как сообщалось ранее, Украина передала союзникам из США и Великобритании список российских целей, которые она намерена поразить западным оружием.