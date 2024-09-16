Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова - о нехватке боеприпасов на фронте

Где будет линия фронта без Покровска и Селидово, а заодно и Угледара? Представляете?

Все чаще слышу от командиров разных уровней абсолютно реальную возможность потерять эти города. Но хоть на дипстейт взгляните, все очевидно.

Почему? Нет людей? Да. Но! У нас нет мин. "Почему вы об этом молчите в своих эфирах?" – сказал мне один командир подразделения накануне.

Но как отбивать штурмы, например, на покровском направлении, куда враг отправляет свое мясо малыми группами, когда тебе НА БРИГАДУ ДАЮТ НА НЕДЕЛЮ 10!!!! мин 120-мм.

Вам могут сказать, что ситуация с другими калибрами получше. Может быть. Но вы слышали о приоритетности целей? Ну не будут артиллеристы тратить снаряд от цезаря (155 мм), например, на группу вражеской пехоты. Тем более что эти группы лезут там постоянно. Потому что "дорого". Сэкономят для колонны техники. На эти группы мяса должны работать минометы. Да! Но мин нет.

Не могут все перекрывать и дроны. Они не заменяют артиллерию и минометы. Они должны работать в тандеме!

Хотя государство и увеличило их поставки. Но львиная доля за нами, волонтерами, так и остается. Жаль, что мины не купишь. Я готова. Честно. Скажите только как. Тем более наше производство 120 мм калибра норм отлажено. Склады трещат – говорят производители. Но государство не заказывает. Все ждем от партнеров? Так и будем на них надеяться, хотя имеем свое? И это свое будет лежать на складах, когда так нужно на фронте?

Хотя обещали покупать у своих производителей. Даже в Минобороны целое агентство по оборонным закупкам создали. А толку? Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас, не было никогда, говорят мне воины.

А Минобороны что? Да, крайний год обошлись без коррупционных скандалов типа яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются максимум на 10%.

Министерство обороны — основное ведомство воюющей страны. Я очень хотела бы жить в стране, где это ведомство не только выполняет запрос армии на обеспечение людьми, одеждой и едой. Потому что, конечно, голодный солдат и без брони и каски не очень эффективен на поле боя. Но безоружный воин, не прикрытый от наступления врагов артиллерией и минами, – мертвый. К сожалению.

Что с этим делать? У меня нет ответа.

Источник: Facebook-страница Юлии Кириенко-Мериновой