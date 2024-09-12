Ракетный удар по Украине отменяется? Дроны нашли заряженные российские самолеты за почти 2 тысячи км от границы

В двух аэропортах в Мурманской области опять введен план "Ковер"

В двух аэропортах в Мурманской области РФ снова введен план "Ковер". Российские СМИ пишут об угрозе атаки беспилотников.

Telegram-каналы сообщили, что в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске Мурманской области якобы сбиты два беспилотника.

В связи с этим российские власти временно закрыли два гражданских аэропорта — Мурмаши и Хибины — и ввели план "Ковер". Самолёты перенаправлют в Архангельск.

По данным Mash, в регионе наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. На карте полётов якобы замечены самолёты C295 ВВС Норвегии (N31) и "Гольфстрим" 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293).

Еще вчера мониторинговые каналы сообщали, что Россия поднимала у воздуха 9 бортов стратегической авиации. Из "Энгельса" и "Дягилева" в сторону "Оленьи" летели снаряженные 6 Ту-95мс и 3 Ту-22м3. Вероятно, они готовились к очередному обстрелу нашей страны.

Напомним, что в Мурманской области находится военный аэродром "Оленья", где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, с которых Россия обстреливает Украину. Он расположен на расстоянии около 1 788 км от северной границы Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские аэропорты подверглись кибератаке. Там "положили" импортозамещенную систему бронирования авиабилетов "Leonardo". Россияне из-за этого столкнулись с большими проблеммами по всей стране.