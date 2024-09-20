Россия готовит свою Бучу: в Украине обратили внимание на важный момент

Кремль требует масштабности

Россия готовит спецоперацию на Курщине на подобии резни в Буче. Однако в этих преступлениях Кремль обвинит Украину на фоне операции ВСУ.

Как отметил экс-депутат Борислав Береза, заявление спикера Министерства иностранных дел (МИД) РФ Марии Захаровой об украинских концлагерях в Курской области подтверждает это. По его словам, это один из элементов пропаганды Кремля, на который следует обратить внимание мирового сообщества.

Экс-нардеп подчеркнул, что после начала операции на Курщине в России решили провести спецоперацию, с помощью которой фальсифицировать преступления и обвинить в них ВСУ.

"Нашей разведке известно, что в Кремле написан частично уже реализуемый сценарий. ФСБ хочет реализовать сценарий, который позволит России заявить, что на Курщине произошли события похожие на Бучу или Сребреницу при участии ВСУ. И здесь надо не тратить попусту время, а противодействовать. Фактически россияне хотят повторить все, что они делали в Буче, но более глобальное и с новыми элементами. И история из концлагеря является как раз одним из таких элементов», — пишет Береза.

Он отмечает, что план Кремля сложен и имеет много компонентов. Для его реализации РФ планирует собрать определенную часть местного населения и срочников, подвергнуть их пыткам, а затем казнить. "Бучанская резня" в России будет сопровождаться и тем, что часть этих людей замучают до смерти. Не обойдется без изнасилования детей, женщин. Россия стремится как можно сильнее надавить на эмоции, не жалея своих граждан.

"Именно на территории так называемого "концлагеря" и планируется эта часть российской спецоперации. И ФСБ, которая взрывала дома с россиянами на Каширке, безразлично, что для этого нужно убивать сограждан. Кремль требует масштабности", — добавляет экс-депутат.

После готовности "места трагедии и зверств ВСУ" его посетят СМИ и дипломаты, которые разнесут эту информацию по миру. Чтобы усилить эффект, Кремль представит нескольких украинских пленных, обработанных так, чтобы они подтвердили всю эту историю. Это шоу усилит не только влияние Кремля на россиян, но и поможет подорвать доверие партнеров к Украине.

"Это лишь часть плана, который готовятся реализовывать в Кремле после того, как ВСУ покинут Курщину. Поэтому важно уже сейчас привлекать внимание мирового сообщества к этому, наладить мониторинг ситуации на Курщине представителями западных СМИ и указывать на этот план, не дав его реализовать Кремлю полной мерой", — отмечает Береза.

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