"Война завтра не завершится": эксперт сделал неутешительный прогноз

Владислав Селезнев оценил "Телеграфу" перспективу снижения воздушной активности россиян

Россия будет продолжать свою агрессивную тактику по нанесению массированных ударов с воздуха по украинским городам еще достаточно долгое время. Такое мнение "Телеграфу" высказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя перспективы адаптации крупных городов и столицы к опасности с воздуха.

— Война завтра не завершится. Враг в обозримой перспективе вряд ли откажется от тактики ракетно-дроновых ударов. Поэтому нам нужно адаптироваться под эти реалии и быть более гибкими, — отметил он.

По словам эксперта, в Украине нужно обновлять систему уведомления о воздушной опасности с введением дифференциации сигналов тревог, чтобы долгосрочные сообщения об опасности с воздуха не вредили жизнедеятельности крупных городов и агломераций. Особенно это касается Киева и столичного региона.

— Очевидно, враг не отказывается от своей тактики ракетного и дронового террора, и в таких условиях непросто жить, когда в результате объявления сигнала воздушной тревоги останавливается весь общественный транспорт и т.д.

Если мы например берем Киевскую область, дрон может где-то летать на севере Киевщины в районе Чернобыльской АЭС, а привычная жизнь блокируется, скажем, в районе Обухова (расстояние около 200 км. — Авт.) на юге, или в Белой Церкви (расстояние от ЧАЭС – более 200 км. Конечно, в определенной степени здесь следует дифференцировать сирены. Например, если в России взлетает самолет Миг-31, который является носителем "Кинжалов", то конечно, все должны выполнять определенный алгоритм действий и перемещаться в укрытия.

В случае же, когда речь идет об ударных дронах, которые перемещаются в нашем воздушном пространстве со скоростью до 200 км/час, очевидно, что пожалуй лучше использовать варианты распределения областей на отдельные районы, в которых следует соблюдать правила безопасности во время тревоги. А другие должны жить привычной жизнью. Иначе все это время мы буквально будем проводить в укрытиях, — аргументировал эксперт и добавил, что техническое решение можно найти, а опыт градаций тревог можно перенять у Израиля.

*Подробнее о том, почему затормозилась "воздушная реформа" в Украине и какие тонкости с "охотой" на вражеские дроны — читайте на "Телеграфе" в статье: "Воздушные тревоги "по-умному" и без коллапсов — возможно ли ввести на Киевщине "зоны опасности".

Как сообщалось, в ночь на 20 сентября россияне снова массово атаковали Украину "шахедами". Активно работала украинская противовоздушная оборона, а в нескольких областях, в том числе на западе Украины, раздавались взрывы.

Также "Телеграф" писал, что в ночь на 18 сентября россияне атаковали ряд украинских регионов почти 12 часов подряд, применяя ударные беспилотники.