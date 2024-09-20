Играем не по правилам: экс-комбат Семенченко назвал три плюса операции ВСУ в Курской области

Не надо сказок, что Россия непобедима, говорит экс-комбат.

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко считает, что ВСУ давно должны были провести операцию в Курской области и не играть по правилам, которые нам навязывают российские оккупанты в Украине. Кроме того, это сигнал для наших партнеров на Западе.

Об этом ветеран АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".

— Это сигнал, что "красной" линии не существует. Что Путина можно и нужно бить. Поэтому не нужно сказок, что Россия непобедима, что будет ядерная война. Надо помогать Украине по-взрослому, — говорит экскомбат.

По его мнению, второй плюс операции — поднятие боевого духа населения Украины.

— В-третьих, это отвлечение части резервов врага с разных направлений в Украине, — продолжает Семен Семенченко. — Я сам предлагал и руководству управления разведки и военному руководству еще несколько лет назад подобные удары. Могу спорить, как это должно быть, но думаю, что им виднее, потому что у меня нет всей информации. Хотя можно было больше усилий направить, чтобы захватить Курск.

Он предположил, что в ближайшее время мы увидим продолжение этой истории.

— Но это лучше, чем просто сидеть и играть по правилам, которые нам навязывают м*скали. А правила эти довольно просты: они сосредотачивают огневой вал, кучу ударных групп и прогрызаются. Надо брать инициативу в свои руки, — подытожил экснардеп.

Напомним, ранее военный эксперт Иван Ступак назвал "Телеграфу" большую победу ВСУ на Курщине.