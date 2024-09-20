Росія готує свою Бучу: в Україні звернули увагу на важливий момент

Кремль вимагає масштабності

Росія готує спецоперацію на Курщині на кшталт різанини в Бучі. Проте в цих злочинах Кремль звинуватить Україну на тлі операції ЗСУ.

Як зазначив ексдепутат Борислав Береза, заява спікера Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марії Захарової про українські концтабори в Курській області підтверджує це. За його словами, це один з елементів пропаганди Кремля, на який слід звернути увагу світової спільноти.

Екснардеп наголосив, що після початку операції на Курщині в Росії вирішили провести спецоперацію, за допомогою якої фальсифікувати злочини та звинуватити в них ЗСУ.

"Нашій розвідці відомо, що в Кремлі виписаний сценарій, який частково вже реалізується. ФСБ хоче реалізувати сценарій, якій дозволить Росії заявити, що на Курщині відбулися події схожі на Бучу або Сребреницю за участі ЗСУ. І тут треба не гаяти часу, а протидіяти. Фактично росіяни хочуть повторити все, що вони робили у Бучі, але більш глобальне та з новими елементами. І історія з концтабору є, як раз, одним з таких елементів", — пише Береза.

Він наголошує, що план Кремля складний і має багато компонентів. Для його реалізації РФ планує зібрати певну частину місцевого населення і строковиків, піддати їх тортурам, а потім стратити. "Бучанська різанина" в Росії супроводжуватиметься і тим, що частину цих людей закатують до смерті. Не обійдеться без ґвалтування дітей, жінок. Росія прагне якмога сильніше надавити на емоції, не шкодуючи власних громадян.

"Саме на території так званого "концтабору" і планується ця частина російської спецоперації. І ФСБ, яка підривала дома з росіянами на Каширці, байдуже, що для цього треба вбивати співгромадян. Кремль вимагає масштабності", — додає ексдепутат.

Після готовності "місця трагедії та звірств ЗСУ" на нього завітають ЗМІ і дипломати, які рознесуть цю інформацію по світу. Аби посилити ефект Кремль представить кількох українських полонених, оброблених так, щоб вони підтвердили усю цю історію. Це шоу посилить не тільки вплив Кремля на росіян, а й допоможе підірвати довіру партнерів до України.

"Це лише частина плану, який готуються реалізовувати у Кремлі після того, як ЗСУ покинуть Курщину. Тому важливо вже зараз привертати увагу світової спільноти до цього, налагодити моніторинг ситуації на Курщині представниками західних ЗМІ та вказувати на цей план, не давши його реалізувати Кремлю повною мірою", — наголошує Береза.

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